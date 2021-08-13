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Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 42 страны, - Кулеба

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что число участников саммита Крымской платформы возросло. Уже известно, что в саммите будут участвовать представители 42 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Facebook.

"День запуска приближается. Утром было 40 участников. А после обеда уже 42", - написал он.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели Крымской платформы и анонсировал отдельное заседание с участием глав делегаций.

Кроме того, вчера стало известно, что президент Польши Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.

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Крымская платформаДмитрий Кулеба