Участь у саміті Кримської платформи підтвердили 42 країни, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що кількість учасників саміту Кримської платформи зросла. Вже відомо, що в саміті братимуть участь представники 42 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Facebook.
"День запуску наближається. Вранці було 40 учасників. А після обіду вже 42", - написав він.
Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи і анонсував окреме засідання за участю голів делегацій.
Крім того, вчора стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи.