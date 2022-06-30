Участие Путина в G20: Песков сделал заявление, упомянув Джонсона

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не решили, будет ли российский диктатор присутствовать на саммите G20.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Он подтвердил, что Россия получила приглашение принять участие в этом году на Бали.
Песков заявил, что Кремль решит "в нужное время", поедет ли Путин лично на индонезийский остров.
Также Песков отметил, что заявления европейских политиков, в том числе премьер-министра Бориса Джонсона, не повлияют на участие президента России Владимира Путина в саммите G20.
"Господин Джонсон допускает очень много разных высказываний, заявлений - удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию", - сказал он.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, которая пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее принял и президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, Украина будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" в ноябре и надеется на отстранение России из-за развязывания войны и ядерного шантажа мира. Буквально сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что участие Украины в саммите G20 зависит от двух главных факторов.
Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет "совершенно поражен", если президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 в Индонезии, назвав его "изгоем".
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