UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Участие Путина в G20: Песков сделал заявление, упомянув Джонсона

Фото: пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не решили, будет ли российский диктатор присутствовать на саммите G20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он подтвердил, что Россия получила приглашение принять участие в этом году на Бали.

Песков заявил, что Кремль решит "в нужное время", поедет ли Путин лично на индонезийский остров.

Также Песков отметил, что заявления европейских политиков, в том числе премьер-министра Бориса Джонсона, не повлияют на участие президента России Владимира Путина в саммите G20.

"Господин Джонсон допускает очень много разных высказываний, заявлений - удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию", - сказал он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, которая пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее принял и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Украина будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" в ноябре и надеется на отстранение России из-за развязывания войны и ядерного шантажа мира. Буквально сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что участие Украины в саммите G20 зависит от двух главных факторов.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет "совершенно поражен", если президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 в Индонезии, назвав его "изгоем".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20