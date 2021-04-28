UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

За участие представителя "ЛНР" в эфире: Нацсовет оштрафовал телеканал "НАШ"

Автор: РБК-Украина

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушение требований украинского законодательства телеканалом "НАШ". В связи с этим были назначены два предупреждения и два штрафа на сумму более 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Первый штраф касается трансляции от 4 декабря 2020 года. В прямой эфир через интернет-связь вышел представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник. Присутствующие в студии эксперты, политики, народные депутаты Украины обсуждали реализацию Минских соглашений, а Родион Мирошник давал ответы на вопросы ведущих передачи и гостей, которые касались урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

За этот инцидент на телеканал наложен штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114 067,50 грн.

Второй штраф на такую же сумму Национальный совет наложил на телеканал за наличие в эфире ролика, содержавшего призывы к развязыванию агрессивной войны или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды.

Речь идет о демонстрации ролика " НАША (не) зависимость? НАШ покажет", который был посвящен годовщине Независимости Украины и вышел в эфир 24 августа 2020 года.

К видеоролику подобраны документальные кадры, в которых преобладают сцены насилия, демонстрация стреляющего оружия, столкновения протестующих с полицией, демонстрации под различными лозунгами.

"Таким образом у телезрителей может создаваться впечатление, что это исчерпывающий перечень событий почти 30-летней истории страны. Указанный видеоматериал создает негативный образ "неудачного" выбора во время Всеукраинского референдума 1991 года, а все творческие средства, использованные в видеоролике, направленные на разжигание розни между сторонниками и противниками независимости Украины, на эскалацию ненависти между ними", - убеждены в Нацсовете.

Напомним, YouTube утром 24 апреля заблокировал каналы Виктора Медведчука". Трансляции телеканалов больше не доступны.

Ранее сообщалось, что Нацсовет через суд попытается аннулировать лицензию телеканала ZIK.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Национальный совет по телевидению и радиовещаниютелеканалы