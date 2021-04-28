За участь представника "ЛНР" в ефірі: Нацрада оштрафувала телеканал "НАШ"

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення зафіксувала порушення вимог українського законодавства телеканалом "НАШ". У зв'язку з цим були призначені два попередження та два штрафи на суму понад 200 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі регулятора .

Перший штраф стосується трансляції від 4 грудня 2020 року. В прямий ефір через інтернет-зв’язок вийшов представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник. Присутні у студії експерти, політики, народні депутати України обговорювали реалізацію Мінських угод, а Родіон Мірошник давав відповіді на запитання ведучих передачі і гостей, що стосувалися врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

За цей інцидент на мовника накладено штраф у розмірі 25% суми ліцензійного збору, що становить 114 067,50 грн.

Другий штраф на таку саму суму Національна рада наклала на телеканал за наявність в ефірі ролика, який містив заклики до розв'язання агресивної війни або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.

Мова йде про демонстрацію ролика "НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ? НАШ ПОКАЖЕ", який був присвячений річниці Незалежності України та вийшов в ефір 24 серпня 2020 року.

До відеоролика підібрано документальні кадри, у яких переважають сцени насилля, демонстрація зброї, що стріляє, сутички протестувальників із поліцією, демонстрації під різними гаслами.

"У такий спосіб у телеглядачів може створюватися враження, що це є вичерпний перелік подій майже 30-річної історії країни. Зазначений відеоматеріал створює негативний образ "невдалого" вибору під час Всеукраїнського референдуму 1991 року, а всі творчі засоби, використані у відеоролику, спрямовані на розпалювання ворожнечі між прихильниками і противниками незалежності України, на ескалацію ненависті між ними", - переконані в Нацраді.