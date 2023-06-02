За участі Макрона та Шольца: президенти Сербії та Косово провели переговори

Після зіткнень на півночі Косово між етнічними сербами та місцевою поліцією, президенти провели переговори щодо врегулювання політичної кризи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Османі та Вучич провели коротку зустріч за участі канцлера Шольца та президента Макрона, 1 червня, на полях саміту Європейського політичного співтовариства у Молдові.
Вучич заявив, що влада Косово повинна відкликати "передбачуваних мерів" з півночі та заявив, що косовські спецпідрозділи поліції знаходяться там незаконно.
"Сербія докладе всіх зусиль для деескалації ситуації, а це означає, що ми намагатимемося переконати сербів просуватись спокійно та мирно", - зазначив Вучич.
Османі заявила, що Белград намагається дестабілізувати Косово та водночас висловила готовність провести нові вибори на півночі за частю сербів, якщо вони будуть ініційовані законно.
Також, вона звинували Вучича у підтримці злочинних угруповань на півночі Косово
Десятки косовських сербів влаштували мітинги та намагалисья не допустити до виконання своїх обов'язків нових мерів-албанців, які були обрані на останніх виборах в муніципалітети. Вони заявили, що вважають їх нелегітимними.
У сутичках постраждали 52 сербських протестувальників та 30 миротворців НАТО. Лідери Франції та Німеччини вимагали вимагали від президентів Сербії Александра Вучича та Косово Вйоса Османі вжити швидких заходів для зменшення напруженості.
НАТО направив ще 700 миротворців у Косово у відповідь на кризу, а генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що готовий надіслати більше.
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