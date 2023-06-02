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При участии Макрона и Шольца: президенты Сербии и Косово провели переговоры

Фото: после столкновений лидеры Сербии и Косово провели переговоры (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

После столкновений на севере Косово между этническими сербами и местной полицией президенты провели переговоры по урегулированию политического кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Османи и Вучич провели короткую встречу с участием канцлера Шольца и президента Макрона, 1 июня, на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Вучич заявил, что власти Косово должны отозвать "предсказуемых мэров" с севера и заявил, что косовские спецподразделения полиции находятся там незаконно.

"Сербия приложит все усилия для деэскалации ситуации, а это значит, что мы будем пытаться убедить сербов продвигаться спокойно и мирно", - отметил Вучич.

Османи заявила, что Белград пытается дестабилизировать Косово и вместе с тем выразила готовность провести новые выборы на севере при участии части сербов, если они будут инициированы законно.

Также, она обвиняла Вучича в поддержке преступных группировок на севере Косово.

Беспорядки на севере Косово, предшествовавшие переговорам

Десятки косовских сербов устроили митинги и пытались не допустить к исполнению своих обязанностей новых мэров-албанцев, избранных на последних выборах в муниципалитеты. Они заявили, что считают их нелегитимными.

В столкновениях пострадали 52 сербских протестующих и 30 миротворцев НАТО. Лидеры Франции и Германии потребовали от президентов Сербии Александра Вучича и Косово Вьоса Османи принять быстрые меры для уменьшения напряженности.

НАТО направило еще 700 миротворцев в Косово в ответ на кризис, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что готов послать больше.

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