За участі 30 тисяч солдат: у Польщі розпочались наймасовіші військові навчання

Згідно з офіційною інформацією Генштабу Збройних сил Польщі, у маневрах беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців з Польщі та країн-союзників, а також понад 600 одиниць військової техніки різних типів.

Зазначається, що навчання охоплюють сухопутний, морський та повітряний компоненти та проходитимуть на визначених полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах.

У Генштабі зазначають, що цьогорічні маневри передбачають використання нових ударних і розвідувальних платформ з урахуванням практичного застосування досвіду, здобутого під час війни в Україні.