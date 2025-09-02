UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

За участі 30 тисяч солдат: у Польщі розпочались наймасовіші військові навчання

Фото: у Польщі розпочались наймасовіші військові навчання (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Польщі розпочалися стратегічні військові навчання Iron Defender-25, які стали наймасштабнішими для країни у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Згідно з офіційною інформацією Генштабу Збройних сил Польщі, у маневрах беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців з Польщі та країн-союзників, а також понад 600 одиниць військової техніки різних типів.

Зазначається, що навчання охоплюють сухопутний, морський та повітряний компоненти та проходитимуть на визначених полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах.

У Генштабі зазначають, що цьогорічні маневри передбачають використання нових ударних і розвідувальних платформ з урахуванням практичного застосування досвіду, здобутого під час війни в Україні.

Польща посилює власну армію

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряд Польщі у 2026 році планує витратити на оборону близько 54,75 млрд доларів, що становитиме 4,8% від ВВП країни. Це рекордний показник за всю історію країни.

Також нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш розповів про те, що його країна хоче збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю. Пізніше він уточнив, що Польща хоче реалізувати проект "Східний щит", який передбачає зміцнення кордонів країни з Росією та Білоруссю

Окрім того, нещодавно Польща уклала контракт із Південною Кореєю на закупівлю 180 танків K2. Таким чином країна матиме понад 1100 танків – більше, ніж у Британії, Німеччини, Франції та Італії разом узяті.

Раніше Польща вже закуповувала в Південної Кореї реактивні системи залпового вогню K239 Chunmoo, легкі штурмовики FA-50 та самохідні гаубиці K9. Крім того, країна придбала в США танки Abrams, ударні гелікоптери Apache, установки HIMARS і системи протиракетної оборони Patriot.

