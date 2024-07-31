Участі Росії у другому саміті миру хочуть більшість країн, - Зеленський

"Більшість світу зараз говорить про те, що Росія має бути представлена на другому саміті, інакше ми не досягнемо жодних суттєвих результатів... Оскільки весь світ хоче, щоб вони були за столом переговорів, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Україна має намір сформулювати план на основі формули миру.За словами президента, він поставив завдання дипломатам, щоб документ підготували в листопаді. З відповідним проханням він звернувся і до партнерів.

Глава держави уточнив, що у мирному плані буде передбачено суверенітет України, її територіальну цілісність і не лише.