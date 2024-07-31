Участия России во втором саммите мира хотят большинство стран, - Зеленский

"Большинство мира сейчас говорит о том, что Россия должна быть представлена на втором саммите, иначе мы не добьемся никаких существенных результатов... Поскольку весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против, потому что для нас важно их остановить", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что Украина собирается сформулировать план на основе формулы мира. По словам президента, он поставил задачу дипломатам, чтобы документ подготовили в ноябре. С соответствующей просьбой он обратился и к партнерам.

Глава государства уточнил, что в мирном плане будет предусмотрен суверенитет Украины, ее территориальная целостность и не только.