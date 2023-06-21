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Участь росіян та білорусів на Олімпіаді: у МОК чекають "відповідного часу" для рішення

Фото: у МОК чекають "відповідного часу" для вирішення питання участі росіян і білорусів в Олімпіаді (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міжнародний олімпійський комітет поки не ухвалив рішення щодо питання допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпіади.

Про це заявив речник МОК Марк Адамс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Я думаю, що це (рішення щодо участі в Олімпіаді - ред.) має бути гнучким, тому що це мінлива ситуація. Ми ухвалимо рішення щодо Парижа, коли буде відповідний час, і буде достатньо часу для ухвалення цього рішення", - заявив Адамс.

Позиція МОК щодо допуску росіян та білорусів

Нагадаємо, МОК після повномасштабного вторгнення Росії в Україну запровадив санкції проти спортсменів країни-агресора та Білорусі. Але на початку 2023 року комітет рекомендував допустити росіян та білорусів до спортивних змагань.

Таке рішення різко розкритикували в Україні та ще кількох країнах, а голові МОК Томасу Баху пропонували відвідати Бахмут.

Ряд міжнародних спортивних федерацій, які допускають громадян РФ та Білорусі на змагання, запровадили для них обмеження - заборонили прапори та гімни вищезгаданих країн. При цьому спортсменам, які підтримують війну або працюють з військовими чи службами нацбезпеки, брати участь у змаганнях заборонено.

Наступна Олімпіада відбудеться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Для участі росіян та білорусів потрібне окреме рішення МОК.

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