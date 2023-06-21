ua ru
Чт, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Участь росіян та білорусів на Олімпіаді: у МОК чекають "відповідного часу" для рішення

Новость на русском →
Середа 21 червня 2023 22:33
Участь росіян та білорусів на Олімпіаді: у МОК чекають "відповідного часу" для рішення Фото: у МОК чекають "відповідного часу" для вирішення питання участі росіян і білорусів в Олімпіаді (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міжнародний олімпійський комітет поки не ухвалив рішення щодо питання допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпіади.

Про це заявив речник МОК Марк Адамс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Я думаю, що це (рішення щодо участі в Олімпіаді - ред.) має бути гнучким, тому що це мінлива ситуація. Ми ухвалимо рішення щодо Парижа, коли буде відповідний час, і буде достатньо часу для ухвалення цього рішення", - заявив Адамс.

Позиція МОК щодо допуску росіян та білорусів

Нагадаємо, МОК після повномасштабного вторгнення Росії в Україну запровадив санкції проти спортсменів країни-агресора та Білорусі. Але на початку 2023 року комітет рекомендував допустити росіян та білорусів до спортивних змагань.

Таке рішення різко розкритикували в Україні та ще кількох країнах, а голові МОК Томасу Баху пропонували відвідати Бахмут.

Ряд міжнародних спортивних федерацій, які допускають громадян РФ та Білорусі на змагання, запровадили для них обмеження - заборонили прапори та гімни вищезгаданих країн. При цьому спортсменам, які підтримують війну або працюють з військовими чи службами нацбезпеки, брати участь у змаганнях заборонено.

Наступна Олімпіада відбудеться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Для участі росіян та білорусів потрібне окреме рішення МОК.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Війна Росії проти України
NEWS
Останній бастіон. Чи готова РФ підірвати "Кримський титан": загрози та наслідки
Останній бастіон. Чи готова РФ підірвати "Кримський титан": загрози та наслідки
DAILY
Петро Котін про ЗАЕС: Після підриву Каховської ГЕС нічого не можна гарантувати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Петро Котін про ЗАЕС: Після підриву Каховської ГЕС нічого не можна гарантувати