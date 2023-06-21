Участие россиян и белорусов на Олимпиаде: в МОК ждут "подходящего времени" для решения

Международный олимпийский комитет пока не принял решения по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде.

Об этом заявил спикер МОК Марк Адамс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

"Я думаю, что это (решение насчет участия в Олимпиаде - ред.) должно быть гибким, потому что это изменчивая ситуация. Мы примем решение по Парижу, когда будет подходящее время, и будет достаточно времени для принятия этого решения", - заявил Адамс.

Позиция МОК по допуску россиян и белорусов

Напомним, МОК после полномасштабного вторжения России в Украину ввел санкции против спортсменов страны-агрессора и Беларуси. Но в начале 2023 года комитет рекомендовал допустить россиян и белорусов к спортивным соревнованиям.

Такое решение резко раскритиковали в Украине и еще нескольких странах, а главе МОК Томасу Баху предлагали посетить Бахмут.

Ряд международных спортивных федераций, которые допускают граждан РФ и Беларуси на соревнования, ввели для них ограничения - запретили флаги и гимны вышеперечисленных стран. При этом спортсменам, которые поддерживают войну или работают с военными или службами нацбезопасности, участвовать в соревнованиях запрещено.

Следующая Олимпиада состоится в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Для участия россиян и белорусов необходимо отдельное решение МОК.