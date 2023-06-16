Участь Путіна у саміті БРІКС розглядає уряд ПАР, - президент

"У мене також буде двостороння зустріч з президентом Путіним для того, щоб обговорити саміт БРІКС. Це питання ще обговорює та розглядає наш уряд", - розповів Рамафоса.

За словами глави держави, це питання постійно обговорюється. І йому доведеться ухвалювати рішення та оголошувати про те, як пройде саміт БРІКС.

Участь Путіна у саміті БРІКС

Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці на 22-24 серпня заплановано проведення саміту БРІКС. У ньому також має взяти участь і російський диктатор Володимир Путін.

Але у березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Виходячи з того, що ПАР є країною-підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати диктатора, якщо він перебуває на території держави.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що ПАР може перенести саміт до іншої країни. Уряд розглядає можливість звернутися до Китаю з проханням провести зустріч лідерів країн там.