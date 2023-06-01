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ПАР може перенести саміт лідерів БРІКС до іншої країни через Путіна, - Bloomberg

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Четвер 01 червня 2023 18:25
ПАР може перенести саміт лідерів БРІКС до іншої країни через Путіна, - Bloomberg Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Південна Африка розглядає можливість перенесення місця проведення майбутнього саміту лідерів БРІКС в іншу країну. Це дало б змогу вирішити дилему, пов'язану з виконанням міжнародного ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що уряд ПАР розглядає можливість звернутися до Китаю з проханням провести зустріч глав держав або до сусіднього Мозамбіку.

Прес-секретар міністра міжнародних відносин ПАР Лунга Нгкенгелеле заявив, що наразі планують, що саміт відбудеться в провінції Гаутенг, де розташовані комерційний центр Йоганнесбург і столиця Преторія.

"Наскільки нам відомо, ми оголосили місцем проведення саміту Гаутенг, Південна Африка. Це те, що ми знаємо на сьогоднішній день", - заявив він.

Ордер на арешт для Путіна та його приїзд на саміт

У березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. У зв'язку з цим влада ПАР буде зобов'язана заарештувати його після прибуття до країни для участі у саміті БРІКС.

Однак у ПАР спочатку попросили Путіна взяти участь у саміті по відео, однак пізніше заявили, що розглядають можливість зміни законодавства, щоб надати російському диктатору так званий "імунітет", щоб він зміг приїхати.

У понеділок уряд ПАР надав імунітет делегатам, які, як очікується, візьмуть участь у міністерській зустрічі БРІКС у Кейптауні 1 та 2 червня та саміті БРІКС з 22 по 24 серпня.

В уряді ПАР заявили, що учасникам буде надано імунітет відповідно до закону про дипломатичні імунітети та привілеї. На даний момент у ПАР вже готують зміни до відповідних законів і хочуть внести їх у відповідні акти до саміту.

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