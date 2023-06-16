RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Участие Путина в саммите БРИКС рассматривает правительство ЮАР, - президент

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Южно-Африканской Республики рассматривает вопрос об участии российского диктатора Владимира Путина в саммите БРИКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и африканскими лидерами.

"У меня также будет двусторонняя встреча с президентом Путиным для того, чтобы обсудить саммит БРИКС. Этот вопрос еще обсуждает и рассматривает наше правительство", - рассказал Рамафоса.

По словам главы государства, этот вопрос обговаривается постоянно. И ему придется принимать решение и объявлять о том, как пройдет саммит БРИКС.

Участие Путина в саммите БРИКС

Напомним, в Южно-Африканской Республике на 22-24 августа запланировано проведение саммита БРИКС. В нем также должен принять участие и российский диктатор Владимир Путин.

Но в марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля, поскольку он причастен к депортации украинских детей. Исходя из того, что ЮАР является страной-подписантом Римского статута, она обязана арестовать диктатора, если он будет находится на территории государства.

Недавно в СМИ появилась информация, что ЮАР может перенести саммит в другую страну. Правительство рассматривает возможность обратиться к Китаю с просьбой провести встречу лидеров стран там.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Международный уголовный судБРИКС