Участь китайців у війні проти України: МЗС викликало главу дипмісії КНР

ЗСУ взяли в полон китайців

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, що українські воїни взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Це сталося в Донецькій області.

За словами президента, китайців, які воюють проти України, насправді набагато більше.

Пізніше він уточнив, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими, тільки двоє з них потрапили в полон.

Зеленський зазначив, що таким чином ще одна країна "військово підтримує" вторгнення Росії в Україну.

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