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Участие китайцев в войне против Украины: МИД вызвал главу дипмиссии КНР

Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Сибига подчеркнул, что Украина решительно осуждает привлечение Россией граждан Китая к войне, а также их участие в боевых действиях. 

"Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений", - добавил он. 

По словам министра, участие китайских граждан в войне против Украины ставит под сомнение позицию Китая о мире и подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совбеза ООН. 

ВСУ взяли в плен китайцев

Напомним, сегодня, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские воины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Это произошло в Донецкой области.

По словам президента, китайцев, которые воюют против Украины, на самом деле намного больше.

Позже он уточнил, что украинские защитники вступили в бой с шестью китайскими военными, только двое из них попали в плен.

Зеленский отметил, что таким образом еще одна страна "военно поддерживает" вторжение России в Украину.

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