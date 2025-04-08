Участие китайцев в войне против Украины: МИД вызвал главу дипмиссии КНР

Сибига подчеркнул, что Украина решительно осуждает привлечение Россией граждан Китая к войне, а также их участие в боевых действиях.

"Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений", - добавил он.

По словам министра, участие китайских граждан в войне против Украины ставит под сомнение позицию Китая о мире и подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совбеза ООН.