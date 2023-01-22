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Учасники "Рамштайн" добре проінформовані про можливі сценарії війни, - Генштаб

Фото: учасники "Рамштайна" добре проінформовані про можливі сценарії війни (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Учасники "Рамштайна" добре поінформовані про реальний стан справ на фронті в Україні. Також на зустрічі був озвучений список потреб ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка.

"У Німеччині ми презентували партнерам поточну ситуацію і бачення ймовірних сценаріїв її розвитку. Озвучили список потреб Сил оборони України у озброєнні, щоб ці сценарії мали успішне завершення для членів антипутінської коаліції", - сказав він.

Він наголосив, що Україна вкотре переконалась у послідовності американських партнерів у підтримці.

"Хотіли б якомога швидше відчути результати координації зусиль союзників з надання Україні важкого озброєння", - додав Мойсюк.

Як повідомлялось, у Німеччині відбулись переговори у форматі "Рамштайн".

Зокрема, Польща заявила, що рішення про передачу танків Leopard для України на сьогоднішній зустрічі у "Рамштайні" прийнято не було, проте перемовини й надалі триватимуть.

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