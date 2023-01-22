Участники "Рамштайна" хорошо проинформированы о возможных сценариях войны, - Генштаб

Участники "Рамштайна" хорошо проинформированы о реальном положении дел на фронте в Украине. Также на встрече был озвучен список нужд ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя Главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.

"В Германии мы презентовали партнерам текущую ситуацию и видение вероятных сценариев ее развития. Озвучили список потребностей Сил обороны Украины в вооружении, чтобы эти сценарии имели успешное завершение для членов антипутинской коалиции", - сказал он.

Он подчеркнул, что Украина в очередной раз убедилась в последовательности американских партнеров в поддержке.

"Хотели бы поскорее почувствовать результаты координации усилий союзников по предоставлению Украине тяжелого вооружения", - добавил Мойсюк.