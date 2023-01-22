Учасники "Рамштайн" добре проінформовані про можливі сценарії війни, - Генштаб
Учасники "Рамштайна" добре поінформовані про реальний стан справ на фронті в Україні. Також на зустрічі був озвучений список потреб ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка.
"У Німеччині ми презентували партнерам поточну ситуацію і бачення ймовірних сценаріїв її розвитку. Озвучили список потреб Сил оборони України у озброєнні, щоб ці сценарії мали успішне завершення для членів антипутінської коаліції", - сказав він.
Він наголосив, що Україна вкотре переконалась у послідовності американських партнерів у підтримці.
"Хотіли б якомога швидше відчути результати координації зусиль союзників з надання Україні важкого озброєння", - додав Мойсюк.
Як повідомлялось, у Німеччині відбулись переговори у форматі "Рамштайн".
Зокрема, Польща заявила, що рішення про передачу танків Leopard для України на сьогоднішній зустрічі у "Рамштайні" прийнято не було, проте перемовини й надалі триватимуть.
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