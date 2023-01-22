Участники "Рамштайна" хорошо проинформированы о возможных сценариях войны, - Генштаб
Участники "Рамштайна" хорошо проинформированы о реальном положении дел на фронте в Украине. Также на встрече был озвучен список нужд ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя Главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.
"В Германии мы презентовали партнерам текущую ситуацию и видение вероятных сценариев ее развития. Озвучили список потребностей Сил обороны Украины в вооружении, чтобы эти сценарии имели успешное завершение для членов антипутинской коалиции", - сказал он.
Он подчеркнул, что Украина в очередной раз убедилась в последовательности американских партнеров в поддержке.
"Хотели бы поскорее почувствовать результаты координации усилий союзников по предоставлению Украине тяжелого вооружения", - добавил Мойсюк.
Как сообщалось, 20 января в Германии прошли переговоры в формате "Рамштайн".
В частности, Польша заявила, что решение о передаче танков Leopard для Украины на сегодняшней встрече в "Рамштайне" принято не было, однако переговоры будут продолжаться.
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