Учасник єврокубків несподівано усунув від тренувань зірку команди: відома причина

26-річний центрбек відмовився продовжити контракт із криворіжцями. Чинний договір із "Кривбасом" розрахований до літа 2025 року.

"Так, він займається з тренером. Усе гаразд. Ми все робимо дійсно згідно з контрактом. Жодних претензій ні до кого немає. Він не хоче продовжувати контракт – ми не можемо розраховувати на людину, яка не хоче співпрацювати з клубом. Ось такі в нас розбіжності вийшли", – розповів функціонер.

За словами Баєнка, Стецьков відмовився від однієї з найвищих зарплат у першій команді. Натомість він нібито зацікавлений у переході в львівські "Карпати" або інший клуб. Як наслідок, "Кривбас" прибрав оборонця з тренувального процесу, а керманич команди Юрій Вернидуб надалі не розраховуватиме на нього.

Стецьков перейшов у "Кривбас" влітку 2022 року з "Олександрії" на правах вільного агента. З тих пір центрбек зіграв 65 матчів у всіх турнірах за криворіжців, у яких забив 4 м'ячі. У нинішньому сезоні українець провів 9 поєдинків загалом (1 гол).