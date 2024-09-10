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Участник еврокубков неожиданно отстранил от тренировок звезду команды: известна причина

Кривой Рог, Вторник 10 сентября 2024 11:51
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Участник еврокубков неожиданно отстранил от тренировок звезду команды: известна причина Фото: Криворожский монолит дал трещину (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" отстранил защитника Тимура Стецькова от занятий с первой и юношеской командой на неопределенный срок.

Об этом заявил генеральный директор клуба Владимир Баенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com.

26-летний центрбек отказался продлить контракт с криворожцами. Действующий договор с "Кривбассом" рассчитан до лета 2025 года.

"Да, он занимается с тренером. Все в порядке. Мы все делаем действительно согласно контракту. Никаких претензий ни к кому нет. Он не хочет продлевать контракт – мы не можем рассчитывать на человека, который не хочет сотрудничать с клубом. Вот такие в нас разногласия получились", – рассказал функционер.

По словам Баенко, Стецьков отказался от одной из самых высоких зарплат в первой команде. В свою очередь он якобы заинтересован в переходе во львовские "Карпаты" или другой клуб. Как следствие, "Кривбасс" убрал защитника из тренировочного процесса, а наставник команды Юрий Вернидуб в дальнейшем не будет рассчитывать на него.

Стецьков перешел в "Кривбасс" летом 2022 года из "Александрии" на правах свободного агента. С тех пор центрбек сыграл 65 матчей во всех турнирах за криворожцев, в которых забил 4 мяча. В нынешнем сезоне украинец провел 9 поединков в целом (1 гол).

К слову, ранее Ротань стал лучшим тренером августа в Премьер-лиге.

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