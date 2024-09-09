Сенсації старту УПЛ залишили "Шахтар" і "Динамо" без призів серпня

Українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцю та тренеру місяця представникам житомирського "Полісся" та "Олександрії" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Вінгер "Полісся" Олександр Назаренко – футболіст серпня в чемпіонаті України. У чотирьох поєдинках він оформив 5 м'ячів і віддав 2 гольові передачі.

Назаренко жодного разу не покидав поле без результативної дії. Він зробив асист у матчі проти донецького "Шахтаря" (1:0), голом врятував нічию проти петровського "Інгульця" (1:1), оформив хет-трик проти київської "Оболоні" (4:0) та забив і асистував у розгромі одеського "Чорноморця" (4:1). У голосуванні він випередив Олександра Піхальонка, Кирила Ковальця та Ігоря Краснопіра.

Натомість керманич "Олександрії" Руслан Ротань – найкращий тренер серпня. Під його керівництвом "жовто-чорні" здобули 4 перемоги в чотирьох поєдинках.

"Олександрія" пішла на міжнародну паузу лідером УПЛ. Підопічні Ротаня переграли черкаський ЛНЗ (2:0), здолали луганську "Зорю" (2:1), перестріляли "Шахтар" (4:3) і перемогли ковалівський "Колос" (2:1). Він випередив у голосуванні Олександра Шовковського, Імада Ашура та Віталія Пономарьова.

Сезон 2024/25 української Прем'єр-ліги

У рамках 6-го туру "Олександрія" зустрінеться з "Оболонню" (13 вересня). Натомість "Полісся" прийме рівненський "Верес" (15 вересня).

Столичні "пивовари" перед поєдинком проти команди Ротаня змінили головного тренера. Замість Валерія Іващенка діями "Оболоні" керуватиме Сергій Шищенко. У минулому сезоні він працював із "Поліссям".

Головна інтрига першого після паузи туру – доля "Інгульця". Одіозний власник клубу Олександр Поворознюк висунув лізі ультиматум, за яким зніме команду з чемпіонату в разі неатестації недобудованого стадіону петровців.