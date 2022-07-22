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Убытки от воровства Россией украинской стали оцениваются в 600 млн долларов, - Рыженков

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Пятница 22 июля 2022 15:30
Убытки от воровства Россией украинской стали оцениваются в 600 млн долларов, - Рыженков Фото: Юрий Рыженков (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Россия ворует украинскую металлопродукцию с заводов и портов в Украине, вывозит ее в Ростов, а потом - продает в странах Африки и Азии. Убытки от этого мародерства оцениваются в 600 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании "Метинвест" Юрия Рыженкова в интервью ВВС.

По его словам, часть стали, которая переправляется в Россию и продается, предназначена для клиентов, которые уже внесли за нее предоплату. Таким образом, российское мародерство ударило не только по Украине, но и по партнерам компании за границей.

"То, что они делают, это мародерство. Они воруют не только наши продукты, но и те, что уже оплачены и принадлежат европейским покупателям. То есть, воруют у европейцев тоже", - подчеркнул Рыженков.

Он также сообщил, что компания документирует как можно больше фактов грабежа и готовится подать судебный иск в будущем. Тем более, что фактов хватает: публичные источники и собственные информаторы компании неоднократно сообщали, что сталь переправлялась в Россию и продавалась на внутренних рынках или в страны Африки и Азии.

"Однажды русские предстанут перед не только международными судами, но и уголовными судами. И мы будем преследовать их всем, что у нас есть", - заверил Рыженков.

Как известно, Россия крадет украинскую продукцию - металл и зерно, - на государственном уровне: оккупанты даже возобновили работу Мариупольского порта, чтобы иметь возможность вывозить еще больше награбленного.

В настоящее время известно о трех кораблях, которые вывезли в Ростов награбленную в Мариуполе металлопродукцию.

Также Россия захватила корабли, принадлежащие компаниям других стран, которые в феврале находились в порту и готовились к погрузке металлопродукции.

Ранее "Метинвест" призвала своих международных партнеров и операторов морских портов не участвовать в сделках купли-продажи российского металла сомнительного происхождения, а вместо этого - сразу сообщать ей о попытках РФ такую продукцию продать.

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