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Збитки від крадіжки Росією української сталі оцінюються в 600 млн доларів, - Риженков

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П'ятниця 22 липня 2022 15:30
Збитки від крадіжки Росією української сталі оцінюються в 600 млн доларів, - Риженков Фото: Юрій Риженков (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Росія краде українську металопродукцію з заводів і портів в Україні, вивозить її в Ростов, а потім - продає в країнах Африки та Азії. Збитки від цього мародерства оцінюються в 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв'ю ВВС.

За його словами, частина сталі, яка переправляється в Росію і продається, призначена для клієнтів, які вже внесли за неї передоплату. Таким чином, російське мародерство вдарило не тільки по Україні, але і по партнерам компанії за кордоном.

"Те, що вони роблять, це мародерство. Вони крадуть не тільки наші продукти, а й ті, що вже оплачені й належать європейським покупцям. Тобто, крадуть у європейців теж", - підкреслив Риженков.

Він також повідомив, що компанія документує якомога більше фактів грабежу і готується подати судовий позов у майбутньому. Тим більше, що фактів вистачає: публічні джерела і власні інформатори компанії неодноразово повідомляли, що сталь переправлялася в Росію і продавалася на внутрішніх ринках або в країни Африки та Азії.

"Одного разу росіяни постануть не тільки перед міжнародними судами, а й кримінальними судами. І ми будемо переслідувати їх усім, що у нас є", - запевнив Риженков.

Як відомо, Росія краде українську продукцію - метал і зерно, - на державному рівні: окупанти навіть відновили роботу Маріупольського порту, щоб мати можливість вивозити ще більше награбованого.

Зараз відомо про трьох кораблях, які вивезли в Ростов награбовану в Маріуполі металопродукцію.

Також Росія захопила кораблі, що належать компаніям інших країн, які в лютому перебували в порту і готувалися до навантаження металопродукції.

Раніше "Метінвест" закликала своїх міжнародних партнерів і операторів морських портів не брати участь в угодах купівлі-продажу російського металу сумнівного походження, а замість цього - відразу повідомляти їй про спроби РФ таку продукцію продати.

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