Убытки "Ивано-Франковскгаз" выросли на 56%

Иллюстративное фото (пресс-служба "Ивано-Франковскгаза")

Основная проблема нового отопительного периода – изношенные газораспределительные сети и растущая угроза их аварийности

Сумма убытков АО "Ивано-Франковскгаз" в 2019 году составит 296 млн гривен. Это на 56% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаза".

"Четвертый год подряд для АО "Ивано-Франковскгаз" действует экономически необоснованный тариф, который НКРЭКУ не просматривает с 2017 года. За это время общая сумма убытков достигла 515 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, основная проблема нового отопительного периода – изношенные газораспределительные сети и растущая угроза их аварийности. По состоянию на сегодня почти 2000 км замартизованих газопроводов, из них более 1000 непригодных. В то же время, на замену в тарифе предусмотрено только 17,6 км", - говорится в сообщении. Такая же ситуация и с шкафными распределительными пунктами, которые поддерживают давление газа в сети на необходимом уровне. В то время как 332 ШРП непригодны для эксплуатации, тариф предусматривает замену всего 38 пунктов. И с каждым годом количество непригодных сетей и газового оборудования растет.

"Убыточные тарифы на распределение газа и соответствующая недостаточность финансирования приводят к критическому состоянию сетей, создают риски для безопасного и стабильного газоснабжения и оттока кадров За 4 года их действия, убытки компании составили 515 млн гривен, а всего по области - 20 млрд гривен", – рассказывает финансовый директор АО "Ивано-Франковскгаз" Дмитрий Горбатюк.

Также в пресс-службе подчеркнули, что из-за замороженных тарифов на распределение газа неизменно низкой остается зарплата специалистов "Ивано-Франковскгаза". Средняя зарплата прикарпатских газовиков составляет 8,7 тыс. гривен, что на треть меньше средней в энергетике. По словам пресс-службы, небольшие зарплаты приводят к оттоку квалифицированных специалистов, которые ищут более высокооплачиваемую работу. С начала 2019 года из компании уволилось 200 специалистов. Как правило, это слесари, сварщики, монтеры, водители - люди, которые круглосуточно обеспечивают безаварийный распределение газа.

"Так, только в аварийно-диспетчерской службе, которая круглосуточно ликвидирует утечки газа, не хватает около 70 специалистов, еще 50 специалистов – в службе, которая осуществляет комплексно-приладне обследования: проверяет сети и выявляет утечки газа на них. Через незаполненность вакансий, увеличивается нагрузка на работников, а зарплата неизменно остается низкой. Выход - один. Устранить дискриминационные тарифы, которые уже втрое ниже необходимого уровня. Средний месячный платеж за предоставление услуг распределения в 2018 году по Ивано-Франковской области составил 77,8 гривен, что ниже расходов на мобильную связь и интернет", - говорится в сообщении.

В связи с этим "Ивано-Франковскгаз" подчеркивает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

- компенсировать операторам ГРМ понесенные убытки;

- утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРС на протяжении всего года.

"Ждут на новый тариф и потребители природного газа. Это подтверждено результатами исследования Киевского международного института социологии. Абсолютное большинство опрошенных потребителей отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько - за услугу его доставки к дому. В большинстве потребители заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг энергоснабжения", - говорится в сообщении пресс-службы.