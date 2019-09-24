Збитки "Івано-Франківськгаз" зросли на 56%

Ілюстративне фото (прес-служба "Івано-Франківськгазу")

Основна проблема нового опалювального періоду – зношені газорозподільні мережі і зростаюча загроза їх аварійності

Сума збитків АТ "Івано-Франківськгаз" у 2019 році сягне 296 млн гривень. Це на 56% більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгазу".

" Четвертий рік поспіль для АТ "Івано-Франківськгаз" діє економічно необґрунтований тариф, який НКРЕКП не переглядає з 2017 року. За цей час загальна сума збитків компанії досягла 515 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, основна проблема нового опалювального періоду – зношені газорозподільні мережі і зростаюча загроза їх аварійності. Станом на сьогодні майже 2000 км замартизованих газопроводів, з них більше 1000 непридатних. Натомість на заміну в тарифі передбачено тільки 17,6 км", - йдеться у повідомленні. Така ж ситуація і з шафовими розподільними пунктами, які підтримують тиск газу в мережі на необхідному рівні. В той час як 332 ШРП непридатні для експлуатації, тариф передбачає заміну лише 38 пунктів. І з кожним роком кількість непридатних мереж та газового обладнання зростає.

"Збиткові тарифи на розподіл газу та відповідна недостатність фінансування призводять до критичного стану мереж, створюють ризики для безпечного та стабільного газопостачання та відтоку кадрів За 4 роки їх дії, збитки компанії склали 515 млн гривень, а всього по галузі - 20 млрд гривень", – розповідає фінансовий директор АТ "Івано-Франківськгаз" Дмитро Горбатюк.

Також у прес-службі підкреслили, що через заморожені тарифи на розподіл газу незмінно низькою залишається зарплата фахівців "Івано-Франківськгазу". Середня зарплата прикарпатських газовиків складає 8,7 тис. гривень, що на третину менше від середньої в енергетиці. За словами прес-служби, невеликі зарплати призводять до відтоку кваліфікованих спеціалістів, які шукають більш високооплачувану роботу. З початку 2019 року з компанії звільнилося 200 фахівців. Як правило, це слюсарі, зварники, монтери, водії - люди, які цілодобово забезпечують безаварійний розподіл газу.

"Так, лише в аварійно-диспетчерській службі, яка цілодобово ліквідовує витоки газу, не вистачає майже 70 фахівців, ще 50 спеціалістів – в службі, яка здійснює комплексно-приладне обстеження: перевіряє мережі та виявляє витоки газу на них. Через незаповненість вакансій, збільшується навантаження на працівників, а зарплата незмінно залишається низькою. Вихід - один. Усунути дискримінаційні тарифи, які вже втричі нижчі необхідного рівня. Середній місячний платіж за надання послуг розподілу у 2018 році по Івано-Франківській області склав 77,8 гривень, що нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим "Івано-Франківськгаз" наголошує на необхідності наступних кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, яка передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ на протязі всього року.

"Чекають на новий тариф і споживачі природного газу. Це підтверджено результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна більшість опитаних споживачів відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони сплачують за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу його доставки до оселі. У більшості споживачі зацікавлені у тому, щоб одержувати деталізовану інформацію про складові вартості послуг енергопостачання", - йдеться у повідомленні прес-служби.