Убытки "Хмельницкгаза" выросли вдвое и достигли 480 млн гривен

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Средний месячный платеж за газораспределение по Хмельницкой области составляет 73 гривны

Убытки АО "Хмельницкгаз" за 6 месяцев 2019 года составили 214 млн гривен, что на 122 млн гривен больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"2019 год стал уже шестым годом подряд, когда НКРЭКУ установил для газораспределительной компании экономически необоснованный тариф. За это время сумма убытков газораспределительной компании достигла уже 482 млн гривен. Финансовый кризис, созданный НКРЭКУ, привел к тому, что новый отопительный период может оказаться под угрозой. "Хмельницкгаз" вынужден подать иски в суд о взыскании убытков с НКРЭКУ и компенсацию недополученной тарифной выручки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 2019 году на обслуживании АО "Хмельницкгаз" почти 17,7 тыс. км газовых сетей, из которых почти 1,2 тыс. км полностью исчерпали свой ресурс. Поэтому требуют немедленной замены, поскольку являются потенциально опасными. "В первую очередь необходимо заменить более 3 тыс. км газопроводов, проложенных более 25-40 лет назад. Немедленной замены требуют и 197 газораспределительных пунктов в области, ведь за период непересмотра тарифа, количество практически непригодного оборудования увеличилось в полтора раза", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, соответственно возрастает и вероятность возможного возникновения аварийных ситуаций.

"Во время отопительного периода в сотни раз возрастает нагрузка на газораспределительную систему Хмельницкой области, которую начали строить еще в 50-х годах прошлого века и которая требует постоянных и значительных капиталовложений, - информирует технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Помещик. – Однако, из-за многолетнего непересмотра тарифа НКРЭКУ, мы вынуждены обходиться лишь первоочередными мероприятиями и мизерными средствами с существующего тарифа на распределение. Следовательно, делаем все от нас зависящее, чтобы успешно пройти отопительный период, который является крайне ответственным и не допустить возникновения аварийных ситуаций, а также гарантировать бесперебойную доставку газа потребителям".

"Из-за того, что НКРЭКУ не пересматривает тариф на распределение, зарплаты в "Хмельницкгаз" заморожены на уровне 2016 года. За этот же период средняя зарплата в Хмельницкой области по промышленности выросла в 2 раза", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 2016 года из-за сверхнизкой оплаты труда из компании уволились 1416 работников, а с начала 2019 года компанию покинули 245 высококвалифицированных специалистов.

"Трудовой коллектив "Хмельницкгаза" неоднократно обращался к государственному регулятору с просьбой пересмотреть тариф на распределение. Все они были проигнорированы, - говорит финансовый директор Александр Храпицький. - Из-за замороженных тарифов зарплата газовиков в 2 раза меньше средней по промышленности в области и в 3 раза меньше, чем в электроэнергетике, тарифы для которой также устанавливает госрегулятор НКРЭКУ".

По словам пресс-службы, "действующие тарифы на распределение газа из года в год углубляют кризис в газовой отрасли, поэтому тарифный коллапс – главная угроза нового отопительного сезона".

"Так что выход один. Пересмотреть дискриминационные тарифы, которые уже втрое ниже необходимого уровня, а уровень инфляции за 2015-2018 гг. в Украине составил 79,2%. Сейчас средний месячный платеж за газораспределение в 2018 году по Хмельницкой области составляет всего 73 гривны, что почти в 2 раза ниже средних расходов на мобильную связь и интернет", - говорится в сообщении.