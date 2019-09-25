Збитки "Хмельницькгазу" зросли вдвічі та досягли 480 млн гривень

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Середній місячний платіж за газорозподіл по Хмельницькій області становить 73 гривні

Збитки АТ "Хмельницькгаз" за 6 місяців 2019 року склали 214 млн гривень, що на 122 млн гривень більше, ніж торік. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"2019 рік став уже шостим роком поспіль, відколи НКРЕКП встановив для газорозподільної компанії економічно необгрунтований тариф. За цей час сума збитків газорозподільної компанії сягнула вже 482 млн гривень. Наразі створена НКРЕКП фінансова криза призвела до того, що новий опалювальний період може опинитись під загрозою. "Хмельницькгаз" змушений подати позови до суду про стягнення збитків з НКРЕКП та компенсацію недоотриманої тарифної виручки", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що у 2019 році на обслуговуванні АТ "Хмельницькгаз" майже 17,7 тис. км газових мереж, з яких майже 1,2 тис. км повністю вичерпали свій ресурс. Тож потребують негайної заміни, адже є потенційно небезпечними. "Крім того, першочергово необхідно замінити і понад 3 тис. км газогонів, прокладених понад 25-40 років тому. Негайної заміни потребують і 197 газорозподільчих пунктів в області, адже за період неперегляду тарифу, кількість замортизованого та практично непридатного обладнання збільшилась в півтора рази", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, відповідно зростає і ймовірність можливого виникнення аварійних ситуацій.

"Під час опалювального періоду у сотні разів зростає навантаження на газорозподільну систему Хмельницької області, яку почали будувати ще у 50-х роках минулого століття та яка вимагає постійних та значних капіталовкладень, - інформує технічний директор АТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. – Однак, через багаторічний неперегляд тарифу НКРЕКП, ми змушені обходитися лише першочерговими заходами та мізерними коштами з існуючого тарифу на розподіл. Відтак, робимо усе від нас залежне, щоб успішно пройти опалювальний період, який є вкрай відповідальним та не допустити виникнення аварійних ситуацій, а також гарантувати безперебійну доставку газу споживачам".

"Через те, що НКРЕКП не переглядає тариф на розподіл, зарплати в "Хмельницькгазі" заморожені на рівні 2016 року. За цей же період середня зарплата в Хмельницькій області по промисловості зросла в 2 рази", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що з 2016 року через наднизьку оплату праці з компанії звільнилися 1416 працівників, а з початку 2019 року компанію покинули 245 висококваліфікованих спеціалістів.

"Трудовий колектив "Хмельницькгазу" неодноразово звертався до державного регулятора з проханням переглянути тариф на розподіл. Всі вони були проігноровані, - говорить фінансовий директор Олександр Храпицький. - Через заморожені тарифи зарплата газовиків у 2 рази менша середньої по промисловості в області та у 3 рази менша, ніж в електроенергетиці, тарифи для котрої також встановлює держрегулятор НКРЕКП".

За словами прес-служби, "діючі тарифи на розподіл газу з року в рік поглиблюють кризу в газовій галузі, тому тарифний колапс – головна загроза нового опалювального сезону".

"Тож вихід один. Переглянути дискримінаційні тарифи, які вже втричі нижче необхідного рівня, а рівень інфляції за 2015-2018 рр. в Україні склав 79,2%. Наразі середній місячний платіж за газорозподіл у 2018 році по Хмельницькій області становить всього 73 гривні, що майже в 2 рази нижче середніх витрат на мобільний зв'язок та інтернет", - йдеться у повідомленні.