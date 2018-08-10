Убытки "Харьковгоргаза" выросли более чем в 4 раза

В прошлом году "Харьковгоргаз" получил почти 6 млн гривен убытков

За шесть месяцев 2018 года ПАО "Харьковгоргаз" получило убыток 24,8 млн гривен. Убытки компании по итогам прошлого года составили 5,8 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Харьковгоргаз".

Сообщается, что основной причиной финансовых потерь "Харьковгоргаза" является заниженный тариф, который НКРЭКУ практически не меняет с 2015 года и который не покрывает обоснованных затрат оператора ГРС. Затраты "Харьковгоргаза" на закупку природного газа для производственно-технологических нужд покрываются тарифом только на 62%.

Наибольшей проблемой тарифа является заниженная цена газа для технологических потребностей. "Из-за того, что установленный НКРЭКУ тариф не покрывает экономически обоснованных расходов "Харьковгоргаза", расходы компании превысили тарифную выручку. Например, тарифом для ПАО "Харьковгоргаз" предусмотрено, что компания будет закупать на рынке газ для производственно-технологических нужд по цене 7500 гривен/тыс. куб. м (с учетом НДС). Фактически компания в текущем году получает природный газ по средней цене 12836 гривен/тыс. куб. м (с учетом НДС)", - объяснила финансовый директор ПАО "Харьковгоргаза" Оксана Кремса.

В случае, если цена на технологический газ будет продолжать расти, убытки компании к концу года превысят 50 млн гривен.

В 2018 году выросли и другие статьи расходов, связанные с деятельностью компании. Например, стоимость горюче-смазочных материалов, необходимых для работы эксплуатационных служб "Харьковгоргаза" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 20%. При этом объем использованного топлива остался практически неизменным.

Аналогичная ситуация складывается и с предоставлением бесплатных услуг клиентам компании. Исходя из количества индивидуальных счетчиков, требующих поверки, "Харьковгоргазу" ежегодно необходимо на эти цели 4,5 млн гривен, а в тарифе на эти цели предусмотрено только 1,2 млн гривен.

Заработная плата в ПАО "Харьковгоргаз" остается на 20% ниже от средней заработной платы по энергетической отрасли Харьковской области. С начала года из-за низкого уровня оплаты труда из компании уволилось более 120 высококвалифицированных рабочих, что ставит под угрозу обеспечение безаварийного газоснабжения. Такая ситуация будет усугубляется далее, если НКРЭКУ не примет решение о пересмотре тарифа для ПАО "Харьковгоргаз".

Напомним,14 июня 2018 г. НКРЭКУ утвердила Временную методику расчета тарифов на распределение, исходя из объемов распределенного газа. В течение прошлого года и год текущего ПАО "Харьковгоргаз" четыре раза проводило открытые слушания по пересмотру тарифа на услуги распределения газа. Компания призвала НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные облгазом убытки.