Збитки "Харківміськгазу" виросли більш ніж у 4 рази

У минулому році "Харківміськгаз" отримав майже 6 млн гривень збитків

За шість місяців 2018 року ПАТ "Харківміськгаз" отримало збиток 24,8 млн гривень. Збитки компанії за підсумками минулого року склали 5,8 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Харківміськгаз".

Повідомляється, що основною причиною фінансових втрат "Харківміськгазу" є занижений тариф, який НКРЕКП практично не змінює з 2015 року і який не покриває обґрунтованих витрат оператора ГРС. Витрати "Харківміськгазу" на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб покриваються тарифом лише на 62%.

Найбільшою проблемою тарифу є занижена ціна газу для технологічних потреб. "З-за того, що встановлений НКРЕКП тариф не покриває економічно обґрунтованих витрат "Харківміськгазу", витрати компанії перевищили тарифну виручку. Наприклад, тарифом для ПАТ "Харківміськгаз" передбачено, що компанія буде закуповувати на ринку газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 7500 гривень/тис. куб. м (з урахуванням ПДВ). Фактично компанія в поточному році отримує природний газ за середньою ціною 12836 гривень/тис. куб. м (з урахуванням ПДВ)", - пояснила фінансовий директор ПАТ "Харківміськгазу" Оксана Кремса.

У разі, якщо ціна на технологічний газ буде продовжувати рости, збитки компанії до кінця року перевищать 50 млн гривень.

В 2018 році зросли й інші статті витрат, пов'язані з діяльністю компанії. Наприклад, вартість паливно-мастильних матеріалів, необхідних для роботи експлуатаційних служб "Харківміськгазу" у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла більш ніж на 20%. При цьому обсяг використаного палива залишився практично незмінним.

Аналогічна ситуація складається і з наданням безкоштовних послуг клієнтам компанії. Виходячи з кількості індивідуальних лічильників, які потребують повірки, "Харківміськгазу" щорічно необхідно на ці цілі 4,5 млн гривень, а в тарифі на ці цілі передбачено лише 1,2 млн гривень.

Заробітна плата в ПАТ "Харківміськгаз" залишається на 20% нижче від середньої заробітної плати по енергетичній галузі Харківської області. З початку року з-за низького рівня оплати праці з компанії звільнилося понад 120 висококваліфікованих робітників, що ставить під загрозу забезпечення безаварійного газопостачання. Така ситуація посилюється далі, якщо НКРЭКУ не прийме рішення про перегляд тарифу для ПАТ "Харківміськгаз".

Нагадаємо,14 червня 2018 р. НКРЕКП затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу. Протягом минулого року і рік поточного ПАТ "Харківміськгаз" чотири рази проводив відкриті слухання щодо перегляду тарифу на послуги з розподілу газу. Компанія закликала НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені облгазом збитки.