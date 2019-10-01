Убытки АО "Волиньгаз" выросли на 40%

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

В конце года убытки компании составят 231,5 млн гривен

Сумма убытков АО "Волиньгаз" в 2019 году составит 231,5 млн гривен. Это на 40% больше, чем в 2018 году. За время действия убыточного тарифа сумма убытков компании составила 452,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис привел к тому, что в Волынской области насчитывается более 300 газорегуляторных пунктов, которые исчерпали свой технический ресурс, а длина полностью изношенных газопроводов составляет почти 500 км", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, основная проблема нового отопительного периода – износ газораспределительных сетей и растущая угроза их аварийности. На 2020 год количество изношенных ГРП/ШРП возрастет в 2 раза, протяженность газопроводов - в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом.

"Из-за убыточного тарифа, зарплаты в "Волыньгаз" существенно ниже рыночных. Они заморожены на уровне 2016 года. Это приводит к значительному оттоку кадров АО "Волыньгаз". Обеспечение квалифицированными работниками составляет 83% от фактической потребности. В этом году коэффициент текучести кадров составил 9,4%. С начала 2019 года из компании уволились 111 работников. В 2018 году - 148 лица", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что особенно остро проблема потери квалифицированных кадров касается аварийно-диспетчерской службы, работники которой 24/7 следят за безопасностью сетей газоснабжения, выявляют и устраняют аварии на газопроводах.

"Убыточные тарифы на распределение газа и соответствующая недостаточность финансирования приводят к критическому состоянию сетей, создают риски для безопасного и стабильного газоснабжения. За 3 года их действия убытки компании составили 452,7 млн грн., а всего по области - 20 млрд гривен", - говорит финансовый директор АО "Волыньгаз" Андрей Тимчишак.

В компании считают, что выход один – "устранить дискриминационные тарифы, которые уже втрое ниже необходимого уровня".

Средний месячный платеж за газораспределение в 2018 году на Волыни составляет 72 гривен, что ниже расходов на мобильную связь и интернет. Полученные средства распределяются по статьям расходов.

В связи с этим "Волыньгаз" подчеркивает необходимость таких шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

- компенсировать операторам ГРМ понесенные убытки;

- утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРС в течение всего года.

"Ждут на новый тариф и потребители природного газа. Это подтверждено результатами исследования Киевского международного института социологии. Абсолютное большинство опрошенных потребителей отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько - за услугу его доставки к дому. В большинстве потребители заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг энергоснабжения", - говорится в сообщении.