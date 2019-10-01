Збитки АТ "Волиньгаз" зросли на 40%

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Наприкінці року збитки компанії сягнуть 231,5 млн гривень

Сума збитків АТ "Волиньгаз" у 2019 році сягне 231,5 млн гривень. Це на 40% більше, ніж у 2018 році. За час дії збиткового тарифу сума збитків компанії сягнула 452,7 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Спровокована НКРЕКП фінансова криза призвела до того, що у Волинській області нараховується більше 300 газорегуляторних пунктів, які вичерпали свій технічний ресурс, а довжина повністю зношених газопроводів складає майже 500 км", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, основна проблема нового опалювального періоду – зношеність газорозподільних мереж і зростаюча загроза їх аварійності. На 2020 рік кількість зношених ГРП/ШРП зросте у 2 рази, протяжність газопроводів - у 1,5 рази у порівнянні з 2015 роком.

"Через збитковий тариф зарплати у "Волиньгаз" суттєво нижчі ринкових, заморожені на рівні 2016 року. Це спричиняє значному відтоку кадрів АТ "Волиньгаз". Забезпечення кваліфікованими працівниками становить на 83 % від фактичної потреби. Цього року коефіцієнт плинності кадрів сягнув 9,4%. З початку 2019 року з компанії звільнилися 111 працівників. У 2018 році - 148 особи", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що особливо гостро проблема втрати кваліфікованих кадрів стосується аварійно-диспетчерської служби, працівники якої 24/7 пильнують за безпечністю мереж газопостачання, виявляють та усувають аварії на газопроводах.

"Збиткові тарифи на розподіл газу та відповідна недостатність фінансування призводять до критичного стану мереж, створюють ризики для безпечного та стабільного газопостачання. За 3 роки їх дії збитки компанії склали 452,7 млн грн., а всього по галузі - 20 млрд гривень" - говорить директор фінансовий АТ "Волиньгаз" Андрій Тимчишак.

В компанії вважають, що вихід один – "усунути дискримінаційні тарифи, які вже втричі нижче необхідного рівня".

Середній місячний платіж за газорозподіл у 2018 році на Волині становить 72 гривень, що нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет. Отримані кошти розподіляються за статтями витрат.

У зв'язку з цим "Волиньгаз" наголошує на необхідності таких кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, яка передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ упродовж всього року.

"Чекають на новий тариф і споживачі природного газу. Це підтверджено результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна більшість опитаних споживачів відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони сплачують за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу його доставки до оселі. У більшості споживачі зацікавлені у тому, щоб одержувати деталізовану інформацію про складові вартості послуг енергопостачання", - йдеться у повідомленні.