Убытки на 700 тысяч гривен: экс-следователя прокуратуры подозревают в служебной халатности

"Сотрудники ГБР по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему старшему следователю областной прокуратуры, служебная халатность которого привела к потере вещественных доказательств почти на 700 тысяч гривен",- говорится в сообщении.

Установлено, что в 2018 году во время обыска по делу о распространении наркотиков следователь прокуратуры изъял примерно 680 тысяч гривен, мобильный телефон и другие вещественные доказательства.

Однако он не обеспечил их учет и хранение в специальных помещениях и банках, что привело к потере.

Сейчас экс-следователь подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Досудебное расследование продолжается