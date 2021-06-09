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Убытки на 700 тысяч гривен: экс-следователя прокуратуры подозревают в служебной халатности

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему следователю прокуратуры, из-за халатности которого исчезли почти 700 тысяч гривен вещественных доказательств. За это ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сотрудники ГБР по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему старшему следователю областной прокуратуры, служебная халатность которого привела к потере вещественных доказательств почти на 700 тысяч гривен",- говорится в сообщении.

Установлено, что в 2018 году во время обыска по делу о распространении наркотиков следователь прокуратуры изъял примерно 680 тысяч гривен, мобильный телефон и другие вещественные доказательства.

Однако он не обеспечил их учет и хранение в специальных помещениях и банках, что привело к потере.

Сейчас экс-следователь подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Досудебное расследование продолжается

Ранее РБК-Украина писало, инспектору Главного управления ГПС в Киеве ГБР сообщил о подозрении. Его обвиняют в служебной халатности, в результате которой государству задано убытков более чем 2 млн гривен.

Добавим, что Верховная Рада хочет предусмотреть до 10 лет тюрьмы за служебную халатность, повлекшую смерть человека.

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Новости Украины подозрениепроисшествиеГБР