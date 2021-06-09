Збитки на 700 тисяч гривень: екс-слідчого прокуратури підозрюють у службовій недбалості

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому слідчому прокуратури, через недбалість якого зникли майже 700 тисяч гривень речових доказів. За це йому погрожує позбавлення волі на строк до 5 років.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
"Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому старшому слідчому обласної прокуратури, службова недбалість якого призвела до втрати речових доказів на майже 700 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у 2018 році під час обшуку у справі щодо розповсюдження наркотиків слідчій прокуратури вилучив приблизно 680 тисяч гривень, мобільний телефон та інші речові докази.
Однак він не забезпечив їх облік та зберігання у спеціальних приміщеннях та банках, що призвело до їх втрати.
Наразі екс-слідчий підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває
Раніше РБК-Україна писало, інспектору Головного управління ДПС у Києві ДБР повідомило про підозру. Його звинувачують у службовій недбалості, унаслідок якої державі завдавано збитків на понад 2 млн гривень.
Додамо, що Верховна рада хоче передбачити до 10 років в'язниці за службову недбалість, яка спричинила смерть людини.