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Убытки на 2 млн гривен: ГБР обвинило в халатности инспектора налоговой

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 14:51
Убытки на 2 млн гривен: ГБР обвинило в халатности инспектора налоговой Фото: ГБР обвинило налогового инспектора в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении инспектору Главного управления ГНС в Киеве. Его обвиняют в служебной халатности, в результате которой государству завдавано ущерб более 2 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что инспектор не обеспечил должной проверки предприятия, которое занимается поставкой удобрений и его взаимоотношений с рисковыми контрагентами. Это привело к не начислению в государственный бюджет налога на добавленную стоимость в сумме свыше 2 млн гривен.

Таким образом, чиновник подозревается в халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото: инспектору налоговой объявили подозрение (dbr.gov.ua)

Ранее оперативники Государственного бюро расследований задержали в Киеве главного ревизора-инспектора ГУ ГНС в Киевской области после получения им взятки.

Напомним, 26 марта ГБР сообщило о завершении досудебного расследования в отношении руководителя одного из районных отделов ГУ ГНС в Киевской области. Ее обвиняют в получении неправомерной выгоды и грозит срок 4 года лишения свободы.

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