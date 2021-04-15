Убытки на 2 млн гривен: ГБР обвинило в халатности инспектора налоговой
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении инспектору Главного управления ГНС в Киеве. Его обвиняют в служебной халатности, в результате которой государству завдавано ущерб более 2 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Следствие установило, что инспектор не обеспечил должной проверки предприятия, которое занимается поставкой удобрений и его взаимоотношений с рисковыми контрагентами. Это привело к не начислению в государственный бюджет налога на добавленную стоимость в сумме свыше 2 млн гривен.
Таким образом, чиновник подозревается в халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Фото: инспектору налоговой объявили подозрение (dbr.gov.ua)
Ранее оперативники Государственного бюро расследований задержали в Киеве главного ревизора-инспектора ГУ ГНС в Киевской области после получения им взятки.
Напомним, 26 марта ГБР сообщило о завершении досудебного расследования в отношении руководителя одного из районных отделов ГУ ГНС в Киевской области. Ее обвиняют в получении неправомерной выгоды и грозит срок 4 года лишения свободы.