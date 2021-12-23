Убойный старт. "Реал" одолел "Атлетик" в матче с двумя шедеврами

Старт поединка получился по-настоящему ударным. Уже на 4-й минуте Карим Бензема исполнил шедевральный обводящий удар в дальний угол ворот "Атлетико" и открыл счет в матче - 1:0.

Еще через три минуты Бензема уже оформил дубль, воспользовавшись отскоком от защитника "Атлетика", который пытался отобрать мяч у Эдена Азара - 2:0.

Но и на этом команды не успокоились. На 10-й минуте игрок клуба из Бильбао Ойхан Санчет еще одним шикарным ударом из-за пределов штрафной один мяч для "Атлетика" отыграл - 1:2.

На этом по сути все главные события поединка и завершились. На протяжении оставшегося поединка "Реал" больше владел мячом, однако "атлетисты" пытались опасно огрызаться. Однако ни одной из команд отметиться еще раз так и не удалось.

Победа позволила "Реалу" набрать 46 очков, что на 8 больше, чем у "Севильи", которая идет на втором месте в турнирной таблице. "Атлетик" с 24 очками находится на 10-м месте.