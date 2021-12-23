Забійний старт. "Реал" здолав "Атлетик" у матчі з двома шедеврами

Старт поєдинку вийшов по-справжньому ударним. Вже на 4-й хвилині Карім Бензема виконав шедевральний обвідний удар у дальній кут воріт "Атлетіко" і відкрив рахунок у матчі - 1:0.

Ще через три хвилини Бензема вже оформив дубль, скориставшись відскоком від захисника" Атлетика", який намагався відібрати м'яч у Едена Азара - 2:0.

Але і на цьому команди не заспокоїлися. На 10-й хвилині гравець клубу з Більбао Ойхан Санчет ще одним шикарним ударом з - за меж штрафного майданчика один м'яч для "Атлетика" відіграв - 1:2.

На цьому по суті всі головні події поєдинку і завершилися. Протягом поєдинку, що залишився, "Реал" більше володів м'ячем, проте "атлетисти" намагалися небезпечно огризатися. Однак жодній з команд відзначитися ще раз так і не вдалося.

Перемога дозволила "Реалу" набрати 46 очків, що на 8 більше, ніж у "Севільї", яка йде на другому місці в турнірній таблиці. "Атлетик" з 24 очками знаходиться на 10-му місці.