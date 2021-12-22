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"Барселона" не смогла дожать "Севилью" и осталась за пределами еврокубковой зоны в Ла Лиге

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Севилья, Среда 22 декабря 2021 00:32
"Барселона" не смогла дожать "Севилью" и осталась за пределами еврокубковой зоны в Ла Лиге Фото: "Севилья" и "Барселона" сыграли вничью 1:1 (twitter.com/LaLigaEN)
Автор: Игорь Литвиненко

"Севилья" и "Барселона" сыграли вничью в одном из центральных матчей 18-го тура испанской Ла Лиги - 1:1. Голами отметились Папу Гомес за "Севилью" и Рональд Араухо.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Каталонцы, которые сейчас находятся на этапе перестройки, к поединку против "Севильи" подходили номинально в статусе аутсайдера - "Барса" занимала 8-е место, тогда как севильцы шли вторыми.

Но по самой игре "блау-гранос" больше времени проводили на половине поля соперников. Хотя первыми забили как раз хозяев. На 32-й минуте Папу Гомес оторвался от своих опекунов во время углового "Севильи" и после передачи от Ивана Ракитича отправил мяч в сетку ворот "Барсы" - 1:0.

Однако каталонцы смогли уйти на перерыв при равном счете. На последней минуте первой половины вновь сработал угловой в этой встрече. Рональд Араухо выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в дальний угол - 1:1.

Во втором тайме "блаугранос" продолжили больше атаковать. А почти односторонний формат поединок принял после удаления игрока "Севильи" Жюля Кюнде, которое произошло на 64-й минуте. И свои шансы на то, чтобы победу вырвать, игроки "Барсы" имели. Самым опасным выглядел удар Усмана Дембеле с угла штрафной, но мяч угодил в штангу.

В итоге севильцы смогли додержаться и сохранить ничью. Такой результат позволил "Севильи" остаться на втором месте. "Барселона" поднялась на седьмую строчку, но остается за пределами еврокубковой зоны. Лидером Ла Лиги остается "Реал", который завтра сыграет с "Атлетико".

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