К уборке снега в Киеве присоединились 4300 работников ЖЭУ, - КГГА

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также к уборке снега привлечены работники "Киевзеленстроя"

В Киеве к уборке улиц, дворов и внутриквартальных проездов сегодня, 8 января, привлечены 3,7 тыс. работников и 66 единиц техники киевских ЖЭУ, а также 620 работников и 49 единиц техники предприятий КО "Киевзеленстрой". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

Как отмечается, городская власть призывает арендаторов, владельцев торговых точек и других балансодержателей ответственно отнестись к благоустройству территорий, которые за ними закреплены. За сутки инспекторы по благоустройству составили 15 протоколов и 271 предписание за неудовлетворительное состояние территорий.

Сообщается, что 8 января в Киеве дежурят 384 единицы снегоуборочной и вспомогательной техники "Киевавтодора", а также 65 бригад по ручной уборки.