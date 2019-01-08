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До прибирання снігу у Києві долучились 4300 працівників ЖЕД, - КМДА

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 17:51
До прибирання снігу у Києві долучились 4300 працівників ЖЕД, - КМДА
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також до прибирання снігу залучені працівники "Київзеленбуду"

У Києві до прибирання вулиць, дворів та внутрішньоквартальних проїздів сьогодні, 8 січня, залучені 3,7 тис. працівників та 66 одиниць техніки київських ЖЕДів, а також 620 працівників та 49 одиниць техніки підприємств КО "Київзеленбуд". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби КМДА.

Як зазначається, міська влада закликає орендарів, власників торгових точок та інших балансоутримувачів відповідально поставитися до впорядкування територій, що за ними закріплені. За добу інспектори з благоустрою склали 15 протоколів та 271 припис через незадовільний стан територій.

Повідомляється, що 8 січня у Києві чергують 384 одиниці снігоприбиральної та допоміжної техніки "Київавтодору", а також 65 бригад з ручного прибирання.

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