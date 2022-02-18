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Мы не убийцы. Мы не понимаем, как в 21 веке возможно полномасштабное наступление, - Данилов

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 20:34
Мы не убийцы. Мы не понимаем, как в 21 веке возможно полномасштабное наступление, - Данилов Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина не планирует наступление на Донбассе. Он подчеркнул, что в 21 веке это приведет к жертвам среди мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, посвященный обострению ситуации на Донбассе.

"Мы каждую жизнь нашего гражданина ценим... Мы никакого наступления или нападения на наши территории не планируем. Потому что это может привести к жертвам среди гражданского населения", - сказал Данилов.

Он отметил, что ситуация на Донбассе обостряется. Однако необходимо ясно осознавать, что широкомасштабное наступление, которым пугали Украину, приведет к огромным жертвам.

"Мы не понимаем, как в 21 веке это может происходить. Что это должно быть? Это будет терроризм? Это будет геноцид? Мы не убийцы. Мы мирная страна", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, обострение на Донбассе продолжается второй день. В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции украинских военных и населенные пункты.

Отметим, на фоне обострения на Донбассе оккупационные власти объявили эвакуацию местных жителей.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности".

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