Ми не вбивці. Ми не розуміємо, як у 21 столітті можливий повномасштабний наступ, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна не планує наступ на Донбасі. Він підкреслив, що у 21 столітті це призведе до жертв серед мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, присвячений загостренню ситуації на Донбасі.

"Ми кожне життя нашого громадянина цінуємо... Ми ніякого наступу або нападу на наші території не плануємо. Тому що це може призвести до жертв серед цивільного населення", - сказав Данілов.

Він зазначив, що ситуація на Донеччині загострюється. Однак необхідно ясно усвідомлювати, що широкомасштабний наступ, яким лякали Україну, призведе до величезних жертв.

"Ми не розуміємо, як у 21 столітті це може відбуватися. Що це має бути? Це буде тероризм? Це буде геноцид? Ми не вбивці. Ми мирна країна", - додав секретар РНБО.