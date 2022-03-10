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Убийца, но не самоубийца. Зеленский назвал "блефом" угрозы Путина ядерным оружием

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Киев, Четверг 10 марта 2022 22:33
Убийца, но не самоубийца. Зеленский назвал "блефом" угрозы Путина ядерным оружием Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Россия и Владимир Путин персонально не осмелятся применить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

"Думаю, что это блеф. Одно дело – быть убийцей. Самоубийство – другое дело. Любое применение ядерного оружия станет концом для всех, а не только для того, кто его применит. Эта Путинская угроза демонстрирует слабость", – заявил Зеленский.

Президент убежден, что ядерным оружием угрожают, когда другие аргументы не работают. Он также выразил уверенность, что Россия отдает себе отчет в катастрофических последствиях применения ядерного оружия.

В конце февраля Путин отдал приказ перевести силы сдерживания в режим "особого боевого дежурства". К ним, кроме дальнобойных высокоточных ракетных комплексов, относится и ядерное оружие.

Напомним, что глава турецкого МИД назвал возможными прямые переговоры Путина и Зеленского.

К слову, американская разведка осудила армию РФ за "безрассудное пренебрежение" к гражданским в Украине.

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