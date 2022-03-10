Убийца, но не самоубийца. Зеленский назвал "блефом" угрозы Путина ядерным оружием

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Россия и Владимир Путин персонально не осмелятся применить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit .

"Думаю, что это блеф. Одно дело – быть убийцей. Самоубийство – другое дело. Любое применение ядерного оружия станет концом для всех, а не только для того, кто его применит. Эта Путинская угроза демонстрирует слабость", – заявил Зеленский.

Президент убежден, что ядерным оружием угрожают, когда другие аргументы не работают. Он также выразил уверенность, что Россия отдает себе отчет в катастрофических последствиях применения ядерного оружия.

В конце февраля Путин отдал приказ перевести силы сдерживания в режим "особого боевого дежурства". К ним, кроме дальнобойных высокоточных ракетных комплексов, относится и ядерное оружие.