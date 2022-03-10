Путин не против прямых переговоров с Зеленским, – министр иностранных дел Турции
Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным возможны. Их потенциальное проведение подтвердил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану", - заявил дипломат на пресс-конференции в Анталии.
По словам Чавушоглу, фактически безрезультативная встреча его коллег – Кулебы и Лаврова – по крайней мере, стала началом диалога. От таких встреч, уверен министр, не следует ожидать чуда. Однако сам факт встречи министров является важным стартом.
Напомним, что американская разведка осудила армию РФ за "безрассудное пренебрежение" к гражданским в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.