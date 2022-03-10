ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вбивця, але не самогубець. Зеленський назвав "блефом" погрози Путіна ядерною зброєю

Новость на русском →
Київ, Четвер 10 березня 2022 22:33
Вбивця, але не самогубець. Зеленський назвав "блефом" погрози Путіна ядерною зброєю Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Росія і Володимир Путін персонально не наважаться застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

"Думаю, що це блеф. Одне діло – бути вбивцею. Самогубство – інша справа. Будь-яке застосування ядерної зброї стане кінцем для всіх, а не тільки для того, хто її застосує. Ця Путінська погроза демонструє слабкість", – заявив Зеленський.

Президент переконаний, що ядерною зброєю погрожують тоді, коли інші аргументи не працюють. Він також висловив упевненість, що Росія усвідомлює катастрофічні наслідки застосування ядерної зброї.

Наприкінці лютого Путін наказав перевести сили стримування у режим "особливого бойового чергування". До них, окрім далекобійних високоточних ракетних комплексів, належить і ядерна зброя.

Нагадаємо, що очільник турецького МЗС назвав можливими прямі переговори Путіна та Зеленського.

До слова, американська розвідка засудила армію РФ за "нерозсудливу зневагу" до цивільних в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Ядерна зброя Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"