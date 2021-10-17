ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Вбивця британського депутата заздалегідь спланував напад

Новость на русском →
Неділя 17 жовтня 2021 15:31
Вбивця британського депутата заздалегідь спланував напад Фото: Вбивця британського депутата заздалегідь спланував напад (facebook.com/metpoliceuk)
Автор: Валерія Поліщук

Чоловік, який вбив депутата правлячої Консервативної партії Великобританії Девіда Амесса, заздалегідь спланував напад на чиновника. За тиждень до події він записався на прийом до депутата, а потім відправився в місто Лі-он-Сі (графство Ессекс) на поїзді з Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Поліція провела обшук в будинку дитинства підозрюваного в рамках розслідування вбивства Амесса. Поліція обшукала будинок і гараж, проте не відомо чи виявили вони що-небудь примітне.

Підозрюваний у вбивстві британського депутата - син колишнього радника з комунікацій прем'єр-міністра Сомалі. Харбі Алі Куллане підтвердив, що його син перебуває під вартою в поліції після події.

У поліції припускають, що останнє місце проживання вбивці депутата знаходиться в Лондоні. При цьому правоохоронці провели обшуки за трьома адресами.

Нагадаємо, 16 жовтня під час зустрічі з виборцями був убитий депутат британського парламенту Девід Амесс. Він отримав 17 ножових поранень.

Нападник був затриманий на місці. Раніше його особистість і можливі мотиви злочину не розкривалися. У поліції вважають, що у вбивці не було спільників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
В Україну йде похолодання з морозами: синоптики назвали дату
В Україну йде похолодання з морозами: синоптики назвали дату
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України