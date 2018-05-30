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Убийца Бабченко задержан, - СБУ

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 17:19
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

В СБУ заявили о задержании убийцы журналиста Бабченко

Служба безопасности заявила о задержании убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом глава СБУ Василий Грицак сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сотрудники службы безопасности Украины провели задержание исполнителя преступления, которое произошло сегодня несколько часов назад", - сказал Василий Грицак.

По его словам, спецлужбой задокументировано, что для реализации этого плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

"Следователями СБУ гражданину" Г "подготовлена подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14, частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 258 УК", - заявил Грицак.

Напомним, ранее Грицак сообщил, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко было совершено по заказу спецслужб Российской Федерации.

Убийство Бабченко заказали спецслужбы России, - Грицак
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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