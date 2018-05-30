Убийца Бабченко задержан, - СБУ

В СБУ заявили о задержании убийцы журналиста Бабченко

Служба безопасности заявила о задержании убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом глава СБУ Василий Грицак сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сотрудники службы безопасности Украины провели задержание исполнителя преступления, которое произошло сегодня несколько часов назад", - сказал Василий Грицак.

Співробітники Служби безпеки України провели затримання виконавця злочину, яке відбулося сьогодні декілька годин тому, - Василь Грицак — СБ України (@ServiceSsu) May 30, 2018

По его словам, спецлужбой задокументировано, что для реализации этого плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

Службою задокументовано, що для реалізації цього цинічного плану спецслужбами РФ був завербований громадянин України «Г», який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для скоєння ряду терористичних актів з чисельними жертвами, - Грицак — СБ України (@ServiceSsu) May 30, 2018

"Следователями СБУ гражданину" Г "подготовлена подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14, частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 258 УК", - заявил Грицак.

Напомним, ранее Грицак сообщил, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко было совершено по заказу спецслужб Российской Федерации.